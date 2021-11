Gemeindeleben : 125 Jahre kfd St. Maria Magdalena

Die Leiterrunde der kfd von St. Maria Magdalena Goch: Teamsprecherin ist Bärbel Derix (stehend), die sich mehr junge Frauen in der Gruppe wünscht. Foto: Settnik Foto: Anja Settnik

GOCH Die Frauengemeinschaft in Goch gibt es seit 125 Jahren. Heute zählt die Gruppe mehr als 100 Mitglieder. Zum Jubiläum gibt es einen Dankgottesdienst und einen Empfang im Michaelsheim, zu dem jeder Interessierte eingeladen ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anja Settnik

Ganz so aufmüpfig wie der Ausspruch von Rita Kowal, die ein Grußwort zum Jubiläumsheft geschrieben hat, sind sie nicht, die Frauen der kfd, deren Gruppierung einst „Mütterverein“ genannt wurde. Rita Kowal als Vertreterin des Pfarreirats erklärt nämlich motivierend: „Wer bringt Schwung in 2000 Jahre Männerkirche? Wir Frauen!!!“ In Goch wie in fast allen katholischen Pfarrgemeinden ist die kfd – katholische Frauen Deutschlands – eine feste Größe, und es gibt sie seit langer Zeit. Die kfd St. Maria Magdalena zum Beispiel wurde vor 125 Jahren gegründet als Vereinigung der Frauen und Mütter. Die Gemeinschaft spielt noch immer eine große Rolle, das umeinander Kümmern auch, aber es ist mehr geworden, was heute zu bedenken ist. Kirchenrechtliche und gesellschaftspolitische Fragen werden nicht ausgeblendet.

Doch die Frauen haben ein Problem: Die meisten fühlen sich erst in fortgeschrittenem Alter am richtigen Platz bei der kfd. Teamsprecherin Bärbel Derix kann das verstehen: „So lange man kleine Kinder hat und /oder im Beruf aktiv ist, hat man zu wenig Zeit. Es ist ja kein Zufall, dass unser Leitungsteam durchweg auch schon etwas älter ist. Es wäre schon gut, wenn sich jüngere Frauen wenigstens anmelden und damit unsere Gruppe stärken würden.“ Zwar sind sie noch immer rund 100 Mitglieder, doch es waren schon mal deutlich mehr. „Als ich vor zehn Jahren ins Leitungsteam kam, waren wir noch 170 Frauen“, erinnert sich Maria Eickelmann. Und noch ein paar Jahre früher reichte es noch für Gruppen in jeder innerstädtischen Pfarrgemeinde. Liebfrauen wurde bekanntlich aufgelöst, deren kfd mit der von Arnold Janssen verschmolzen. Es gibt eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, als Gocherinnen kennen sich die Damen ohnehin. Monatlich werden gemeinsame Gottesdienste gefeiert, es gibt Rosenkranz- und Maiandachten und in der Fastenzeit einen gemeinsamen Kreuzweg. Gelegentlich werden auch Ausflüge organisiert, die vornehmlich der Geselligkeit dienen.

Weil Mutter, Oma und Tanten schon im Mütterverein waren, trat vor 50 Jahren auch Bärbel Derix bei. „Ich dachte, das gehört sich einfach so, wenn man katholisch und verheiratet ist.“ Es habe eine Reihe von Jahren gedauert, bis sie über diverse Ausflüge und durch den Austausch mit vielen anderen Frauen in die Leitung der Gruppe hinein gerutscht sei. Heute sei sie stolz darauf, durch die Pflege des Verbandes Lobbyarbeit für die Frauen in Kirche und Gesellschaft zu leisten. Die großen (frauen-)politischen Themen überlassen die Gocherinnen aber eher den Kolleginnen im kfd-Diözesanverband.

In der Praxis handelt es sich bei den lokalen Aktivitäten um den Gottesdienst an jedem ersten Dienstag im Monat – um 8.15 Uhr, was zugegebenermaßen für Berufstätige keine gute Zeit sei. Danach ist Mitarbeiterrunde, in der zuletzt das Jubiläum vorbereitet wurde. Inhaltlich schwierigere Gespräche gibt es auch, fraglos existierten auch einige Punkte, über die man streiten könne. Wobei die Frauen sich angesichts des akuten Priestermangels, der auch Goch betrifft, in mindestens einem Punkt einig sind: Das Zölibat gehöre abgeschafft. Wann es so weit sei, das sei die große Frage. Es dauere alles so lange in der katholischen Kirche. „Aber es hat sich auch schon Vieles geändert“, sagt Jutta Jenneskens. Vor einigen Jahrzehnten durften Mädchen keine Messdiener werden, heute versähen sie Küsterdienste, seien als Lektoren aktiv oder predigten sogar mal. Zum Glück sei Pastor Krause sehr aufgeschlossen und unterstütze die Frauen.