Goch : Musikunterricht kommt zu Kindern

Goch-Asperden-Kessel Das Projekt „Musik kommt dir entgegen“ startet an der Niers-Kendel-Grundschule. Initiatorin ist die Lehrerin Martha Seuken, die damit eine musikalische Versorgungslücke auf dem Land schließen möchte.

Nun hat sich Barbara Hendricks, SPD-Bundestagsabgeordnete für den Kreis Kleve, mit Martha Seuken getroffen, um mehr über das Vorhaben zu erfahren. Das Ziel ist es, fachkundigen Instrumentalunterricht vor die Haustür der Kinder zu bringen, konkret an den Ort, an dem Kinder sich ohnehin aufhalten: in die Grundschule oder die unmittelbare Umgebung. So wird den Schülern der dritten und vierten Klassen der Niers-Kendel-Grundschule die Möglichkeit gegeben, nach dem Unterricht in den Räumlichkeiten der Grundschule ein Instrument zu lernen. Für die Eltern entfällt somit der Aufwand, die Fahrt zur Musikschule organisieren zu müssen; zudem soll der Unterricht im Projektzeitraum zunächst weitgehend kostenlos sein.

„Musikunterricht ist häufig teuer und gerade auf dem Land schwierig zu organisieren. Insbesondere Kindern aus nicht so gut betuchten Familien bleibt es daher häufig verwehrt, ein Instrument zu lernen. Es ist traurig, dass deshalb so viele Talente unentdeckt bleiben. Hier soll das Projekt ansetzen“, erläutert die pensionierte Musiklehrerin, die bis zu ihrem Ruhestand am Konrad-Adenauer-Gymnasium in Kleve unterrichtete und heute noch stundenweise in der Grundschule in Asperden und Kessel Musikunterricht gibt. Martha Seuken hat bereits viele qualifizierte Lehrer gefunden, die bei dem Projekt mitmachen. Zudem werden Leihinstrumente zu günstigen Preisen zur Verfügung gestellt. Mittelfristig hat sie es sich zum Ziel gemacht, ein Ensemble aufzubauen, das auch an Musikevents teilnehmen könnte. Aufgrund der Corona-Pandemie ist der Start für nach den Sommerferien geplant.