Ein Fest für den Gaumen Das wird Besuchern beim Spargelmarkt in Kessel geboten

Goch-Kessel · Am Samstag, 15. Juni, findet wieder der Spargelmarkt an der Kesseler Kirche statt. Wer dabei mitwirkt und was es in diesem Jahr Leckeres zu essen gibt.

21.05.2024 , 16:49 Uhr

Die Initiatoren des Marktes (v.l.): Harry Kaiser, Jens Barten, Bernd Thönnesen, Irmgard Kruse, Lothar Quartier. Foto: Anja Settnik

Von Anja Settnik