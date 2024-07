Ein Hauch von Persien Was das neue Restaurant in Kessel zu bieten hat

Die Speisekarte im Kesseler Restaurant „The Godfather Palace“ ist lang. Es gibt Fisch, Fleisch und Salate, die Auswahl ist üppig. Aber wirklich euphorisch wird Farough Ranjineh Saleki erst dann, wenn er über die iranischen Gerichte spricht, die er in seinem Lokal anbietet. Es werde so gekocht wie in seiner Heimat, sagt der 36-Jährige. Geschmorte Lammhaxe in Zwiebelsud mit Safranreis und dicken Bohnen, Lammfleisch in einem persischen Kräutereintopf oder gegrilltes, in Safran eingelegtes Hähnchenfilet – „meine Gäste lieben das“, sagt Saleki. Und von Heimaturlauben bringt er Inspiration mit.