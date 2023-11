Viele Vereine dabei Kessel bereitet sich auf den Adventsmarkt vor

Die Kesseler Musikkapelle wird weihnachtliche Stücke spielen. Ein Überraschungs-Besucher, mit dem man Bilder machen kann, hat sich auch schon angemeldet. Man ahnt, wer das so wenige Tage vor dem Nikolausabend sein dürfte. Zudem ist ein weihnachtlicher Basar des Kindergartens in Vorbereitung. Auch bietet der Heimatverein Merchandising-Angebote zum Thema „Lieblingsdorf Kessel“ an.