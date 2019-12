Kostenpflichtiger Inhalt: Virusinfektion im Kreis Kleve : Angst vor Herpes belastet Pferdesegnung

Dieses Mal trauten sich lediglich zehn Reiter und drei Gespannfahrer auf den Kirchplatz vor der Stephanuskirche, um den Segen zu empfangen. Foto: Stephan Derks

Goch Zur traditionellen Veranstaltung kamen am 2. Weihnachtstag nur zehn Reiter und drei Gespannfahrer in die Niersgemeinde nach Kessel, Pferdebesitzer weiterhin in Sorge um ihre Tiere, Pfarrer Norbert Hürter zeigt Verständnis.