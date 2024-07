Brauchtum in Goch Kein neuer Schützenkönig bei der Gilde in Kessel – und nun?

Neu in diesem Jahr war das Schießen der Kinder und der Jugend in zwei Altersklassen. Hierfür wurde neben dem Armbrustschießen auch der mobile Luftgewehrstand des Landesbezirksverbandes ausgeliehen. Bei den Jungschützen holten sich Mats Peters den Kopf als ersten Preis und Bennet Dannull den rechten Flügel. Die Prinzenwürde sicherte Bennet Danull mit dem 80. Schuss aus dem Luftgewehr. Das Schülerprinzenschießen mit Armbrust fand in der Garage von Pastor Uche statt. Hier errang den ersten Preis (Kopf) Frida Komanns, den rechten Flügel holte sich Emil Eberhard, den linken Flügel schoss Ella Danull und den Schwanz sicherte sich Janne Kleinstabel. Neuer und erster Schülerprinz der St. Stephanus Gilde Kessel wurde Hendrik Gossens mit dem 70. Schuss. Auch die Fußball-Europameisterschaft sorgte bei den Schützen für viel Spaß.