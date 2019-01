Karneval 2018/2019: Das Gocher Prinzenpaar bei der Arbeit

Goch In drei Tagen wird das künftige Prinzenpaar des Gocher Karnevals feierlich gekürt. Lisa II. Hinkelmanns und Christian II. Rothgang erzählen von ihrem Berufsalltag, dem Sport und der Gemeinschaft im Karneval.

Drei Tage noch, dann ist es so weit: Das neue Prinzenpaar des Gocher Karnevals wird feierlich gekürt und offiziell in sein Amt geführt. Die Veranstaltung in der Dreifachturnhalle des Gymnasiums, genannt der Gocher „Gürzenich“, ist Beginn und Höhepunkt des Karnevals in der Weberstadt und wie in den Vorjahren natürlich bereits komplett ausverkauft. Spricht man die designierten Regenten auf die bevorstehenden Wochen an, strahlen beide um die Wette und es ist klar: Lisa Hinkelmanns und Christian Rothgang vom Karnevalsclub Concordia (KCC) sind mit ganzem Herzen dabei und sie werden in der fünften Jahreszeit ihren üblichen Alltag einfach mal hinten anstellen.