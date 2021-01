Musik und Corona : Vater und Tochter Nowak auf Youtube anhören

Katrin und Wolfgang Nowak haben ihre Konzerte in der in Arnold-Janssen-Kirche aufgezeichnet und die Mitschnitte bei Youtube bereitgestellt. Foto: Gocher Kirchenmusik

GOCH Der Organist der katholischen Kirche in Goch und seine Tochter Katrin haben ihre Konzerte mit Orgel und Violine in der Arnold-Janssen-Kirche aufgenommen.

Im Weihnachtsgottesdienst in der Arnold-Jansen-Kirche war das Gespann schon zu hören, wer es verpasst hat – und das sind gerade in der Corona-Zeit die meisten – kann Verpasstes jetzt nachholen. Wolfgang Nowak, Organist der katholischen Kirche in Goch, und seine Musik studierende Tochter Katrin, die Violine spielt, haben Mitschnitte ihrer Auftritte genutzt, um sie auf Youtube für jedermann verfügbar zu machen.