Rettungshubschrauber im Einsatz : Kartoffellaster bei Unfall umgekippt – B9 bei Goch gesperrt

Goch Auf der B9 in Goch ist bei einem Unfall kurz vor der Autobahn ein Kartoffellaster umgekippt. Die Fahrbahn ist eine Richtung gesperrt. Die Polizei rechnet mit Aufräumarbeiten bis in den Vormittag.

Nach einem Unfall am Mittwochmorgen ist die B9 zwischen Goch und der A 57 gesperrt. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die Polizei rechnet damit, dass die Aufräumarbeiten noch den gesamten Vormittag über andauern werden, wie ein Sprecher auf Anfrage unserer Redaktion sagte. Unter anderem ist die Straße voller Kartoffeln. Derzeit ist die Fahrbahn von der Autobahn in Richtung Goch gesperrt, der Verkehr in Richtung der A 57 kann aber fließen.