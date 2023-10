Ernste Finanzlage Gochs Kämmerin bringt wegen hoher Ausgaben defizitären Haushalt ein

Jahrelang sah die Haushaltslage in Goch wegen ordentlich sprudelnder Gewerbesteuer und der Möglichkeit, corona- und kriegsbedingte Belastungen zu isolieren, recht gut aus. Im Vergleich zu früheren Jahren wurde auf Ausgabendisziplin geachtet, neue Kassenkredite gab es nicht. Doch der Entwurf für den Etat 2024 steht unter „besorgniserregenden“ Vorzeichen, so Bürgermeister Ulrich Knickrehm in seinem Vorwort. Bevor Kämmerin Bettina Gansen den Entwurf des Haushalts einbrachte, fasste der Verwaltungschef die Situation zusammen. „Die Finanzlage hat sich dramatisch verschlechtert, alle Kommunen im Kreis rechnen mit Millionen-Defiziten“, sagte er. Das Land gebe den Kommunen seit Jahren nicht das Geld, das sie bräuchten, der Bund reiche immer mehr Aufgaben weiter, ohne sich finanziell zu beteiligen.