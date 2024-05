Nachrücker stehen bereit Zwei Wechsel „ohne Groll“ in der Gocher CDU-Fraktion

Nachrücker stehen natürlich bereit, für Pfalzdorf ist das Arndt Janssen, der Vorsitzende im Ortsverband, für Hassum steigt Stefan Luyven in den Ring. Beide Männer, die sich nun bis zur Kommunalwahl noch gut einarbeiten sollen, engagieren sich in ihren Ortschaften unter anderem fürs Dorfauto, kümmern sich also ums Gemeinwohl und kennen viele Leute. Knickrehm dankte den beiden Ratsherren für die langjährige konstruktive Zusammenarbeit und wünschte alles Gute. Den Wünschen schloss sich Marc Groesdonk, der Vorsitzende der CDU-Fraktion, an.