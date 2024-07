Mitglieder haben entschieden Neuer MSV-Vorstand ohne den Gocher Jörg Dahms – aber mit Georg Mewes

Der stolze Fußballklub MSV Duisburg ist in die viertklassige Regionalliga abgestürzt. Und doch ist die Fanbasis weiter beeindruckend, der Verein lebt. Das offenbarte sich auch am Dienstag bei der Mitgliederversammlung in der Schauinslandreisen-Arena. 1291 Mitglieder waren gekommen, um einen neuen Vorstand zu wählen. Das Ergebnis: Christian Stiefelhagen ist neuer Vorstandsvorsitzender, sein „Team1902“ erhielt im zweiten Wahlgang die meisten Stimmen.