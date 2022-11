Pläne in Goch Investor möchte Solaranlage an der Bahnlinie in Pfalzdorf bauen

(nik) Im Bauausschuss am Donnerstag, 24. November, geht es unter anderem um den Antrag eibes privaten Investors, im Bereich Pfalzdorf eine Freiflächen-Solaranlage zu errichten. Derartige PV(Photovoltaik)-Anlagen sind in privilegierten Lagen wie etwa entlang von Autobahnen oder an Bahngleisen möglich, eben auf Flächen, die anders kaum genutzt werden können. Nach RP-Informationen handelt es sich um einen auswärtigen Grundstückseigentümer, der sein Vorhaben im Bereich des ehemaligen Bahnhofs von Pfalzdorf umsetzen möchte.