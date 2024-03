Auftritt in Goch Wie Herbert Reul für eine Offensive des Rechtsstaats wirbt

Heinz van Baal, Vorsitzender der Senioren-Union (SU) im Kreis Kleve, hatte nach eigenen Angaben vier Jahre auf den Besuch von NRW-Innenminister Herbert Reul gewartet. Am Dienstagabend war es so weit: Der CDU-Politiker sprach vor 250 Parteikollegen im Haus am See im Gocher Ortsteil Kessel. Ein Heimspiel, immer wieder gab es tosenden Applaus für den obersten Dienstherren der Landespolizei. „Herbert Reul ist der wohl beliebteste Politiker im Land, ein Glücksfall für Nordrhein-Westfalen“, so van Baal. Der CDU-Landtagsabgeordnete Günther Bergmann dankte Reul dafür, dass es im Kreis Kleve wieder mehr Polizisten gebe. Er sagte: „Wir sehnen uns nach dem normalen Leben, nach einem auch für die Kinder und Enkel guten Leben. Herbert Reul steht für eine Konstante, die einen großen Teil dessen ausmacht: die Sicherheit.“