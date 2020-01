Weihnachtsgewinnspiel : Backofen gekauft, Auto gewonnen

Goch Seit 1975 veranstaltet der Gocher Werbering sein großes Weihnachtsgewinnspiel. Traditioneller Hauptpreis: ein Auto. Diesmal konnte Ingeborg Lipka aus Goch den Hauptgewinn im prall gefüllten Kastell entgegennehmen.

Ingeborg Lipka ist erschöpft, als sie am Sonntagmorgen aus der Nachtwache kommt. Die Gocherin arbeitet in einer Rehaklinik in Meerbusch. Als sie nach Schichtende in ihre Heimat Goch zurückkehrt, hat sie vor allem eines im Sinn: den verdienten Schlaf. Weit kommt sie damit aber nicht. Das Telefon schellt, und man sagt ihr, dass sie einen Hauptpreis gewonnen habe. „Da habe ich erst gedacht: Schon wieder ein Hauptgewinn. Solche unseriösen Anrufe kriegt man ja ständig. Und ich hatte nach der Nachtschicht gar keine Lust darauf“, sagt sie. Als ihr die Stimme am anderen Ende dann aber klarmacht, dass es sich um die Verlosung des Gocher Werberings handelt, ist die Müdigkeit bei Ingeborg Lipka schnell verflogen – denn an diesem Gewinnspiel hatte sie tatsächlich teilgenommen.