Zweithäufigste Tumorerkrankung Ärzte informieren im Gocher Hospital zum Thema Darmkrebs

Etwa jede achte Krebserkrankung in Deutschland betrifft den Darm, das macht den Darmkrebs zur zweithäufigsten Tumorerkrankung. Die Experten des Darmkrebszentrums Kreis Kleve sind in der Region die erste Anlaufstelle. Am Mittwoch, 17. April 2024 informieren sie um 16.30 Uhr im Wilhelm-Anton-Hospital Goch zur bestmöglichen Vorsorge, zum aktuellen Stand der Diagnose- und zu Therapiemöglichkeiten.