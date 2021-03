Kostenpflichtiger Inhalt: Gocher zu Gast in der „Höhle der Löwen“ : Devran Sezek kämpft um den Deal seines Lebens

Devran Sezek präsentiert seinen „Compasstrainer“ am Montag in der Vox-Sendung „Die Höhle der Löwen“ Hier versucht er gerade, die Investoren von seinem Produkt zu überzeugen.

Goch Der 41-Jährige präsentiert am Montag seinen „Compasstrainer“ in der TV-Show auf Vox. Uns hat er erzählt, wie die Dreharbeiten abliefen – und was ihm geholfen hat, fokussiert zu bleiben.