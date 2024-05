Gocher Heimatgeschichte Heinz Bömler lädt Pfingsten in die Viller Mühle ein

Unterhaltung für jedes Alter, Requisiten für Film und Fernsehen, Platz für Veranstaltungen jeder Art: vom Trafohäuschen über Wohnwagen und Kasperletheater bis zum Sacklager: Die Viller Mühle zwischen Hommersum und Kessel ist ein Paradies für Freunde origineller Locations und des leicht schrägen Entertainments. Eigentümer Heinz Bömler lädt an Pfingsten wieder in die alte Ölmühle ein, in der nicht zuletzt Erinnerungen an niederrheinische Firmengeschichte, Spielsachen von Generationen und Kurioses ausgestellt sind. Nicht minder spannend: alles, was der „verrückte Puppenspieler“ im Laufe vieler Jahre angesammelt hat, um es auf seinem Gelände wiederaufzubauen. Am 19. und 20. Mai besteht wieder die Gelegenheit, ein paar Stunden in die Vergangenheit abzutauchen.