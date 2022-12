Ärztemangel in der Stadt Hausärztin in Gocher Kinderarztpraxis eingezogen

Die Praxis einem anderen Pädiater zu übergeben war nicht gelungen; Kinderärzte gibt es im Kreis Kleve zu wenig, für einen Neustart in Goch hat sich bislang niemand interessiert. Allgemeinmedizinerin Nicola Blind hat ihre Patienten bisher in der ersten Etage im Kaufland-Komplex behandelt, angesichts der Umbauarbeiten vor der Neuvermietung des Gebäudes jedoch relativ kurzfristig beschlossen, sich anders zu orientieren. Sie ist froh, im Ärztehaus an der Voßstraße / Herzogenstraße ein gut eingeführtes neues Domizil gefunden zu haben. In aller Klarheit formulierte sie jedoch im Gespräch mit unserer Redaktion, sie sei keine Kinderärztin.