Gocher Babylon Haus am See will rauschende 20er-Jahre-Party feiern

„Wenn in der Stadt die Laternen erleuchten und der Wachmann seine letzte Runde dreht, beginnt das Nachtleben im Haus am See – GochNess“, haben die Macher gedichtet. Die Location werde in eine filmreife Kulisse verwandelt, in der sich Glücksritter, Gentlemen, feine und verruchte Damen sowie zwielichtige Gestalten aller Art begegnen. Die 20er-Jahre als Partythema lassen die damalige politische Lage außen vor, es soll um Glamour und vielerlei Extravaganzen gehen. Sehr gerne würde gesehen, wenn sich die Gäste ebenso wie das Personal im passenden Stil kleiden würde. Dann lehnt es sich an der Bar oder am Schokoladenbrunnen doch viel lässiger.