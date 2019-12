Goch : Große Abschluss-Show der Rock Academy im Gocher Kastell

Goch Bei der Rock-Academy-Show präsentieren die Kinder, was sie sich tolles ausgedacht und einstudiert haben. Ob Tanz-Performance, Live-Gesang oder sogar ein eigenes Instrument spielen – auf all das dürfen sich die Besucher freuen.

Auch in diesem Jahr veranstaltet die KulTOURbühne Goch gemeinsam mit der „Music Experience Factory“ eine sogenannte Rock Academy Kids in Goch. Zehn Wochen lang wurde geprobt, jetzt steht die große Abschluss Show im Kastell an. Sie hat das Motto „Past & Present“ und beginnt am kommenden Samstag, 14. Dezember, um 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr). Eintrittskarten zum Preis von fünf Euro gibt es bei der KulTOURbühne im Rathaus (Telefonnummer 02823 320202, E-Mail kultourbuehne@goch.de). Auch für Spätentschlossene sind Karten an der Abendkasse zum Preis von sieben Euro erhältlich.