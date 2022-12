Feuerwehr im Einsatz Großbrand nach Gasexplosion in Goch

Nach Auskunft des Pressesprechers war der Brand in einer Doppelgarage mit angebautem Carport ausgebrochen. In der Garage wurden mehrere Gasflaschen aufbewahrt, von denen offenbar mindestens eine aus bislang unklarem Grund explodierte. Die Garage fing sofort Feuer, das Wohnmobil im Carport verbrannte ebenso wie der Großteil des Gebäudes. Am Ende der Löscharbeiten stand nur noch der Giebel des Gebäudes, das zuvor mit einem Satteldach versehen war. „Weil der Giebel nach dem Brand einsturzgefährdet ist, haben wir den Brandort mit Flatterband abgesperrt. Eine kräftige Windböe könnte genügen, um die Wand umzukippen“, erklärte Strauch. Reichlich Löschschaum am Boden zeigte an, wie die Feuerwehr die Flammen eindämmten. „Wir gingen erst von zwei, dann von drei Seiten gegen das Feuer vor, um auf jeden Fall zu verhindern, dass es sich ausbreitete. Eine besondere Gefahr ging von einem Flüssiggastank aus, der mit etwas Abstand auf dem Grundstück steht und zur Versorgung des Wohnhauses dient. Den haben wir mit reichlich Wasser aus dem Strahlrohr gekühlt und Glück gehabt: Der Tank hat gehalten“, so Strauch. Das Wohnhaus des Eigentümers blieb unbeschädigt, es sei, da die Explosion des Flüssiggases vermieden werden konnte, auch nicht gefährdet gewesen.