Ehemaliger „Fun und Action Park“ Großbrand in Goch – Feuerwehr warnt Bevölkerung

Großeinsatz der Feuerwehr am Sonntagnachmittag in Goch: An der Ketteler Straße brannte es im Inneren einer Halle. Hier war früher der „Fun und Action Park Goch“ (FAP) untergebracht. Durch das Feuer kam es zu einer starken Rauchentwicklung. „Daher haben wir eine Warnung über die Nina-App auslösen lassen“, heißt es von der Feuerwehr. Der Rauch zog in Richtung Pfalzdorf und Bedburg-Hau ab. Die Feuerwehr bat die Bevölkerung, Fenster und Türen geschlossen zu halten.