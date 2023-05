Kontrolle in Goch Gesuchter muss 660 Euro Strafe zahlen – oder ins Gefängnis

Die Bundespolizei hat in Goch-Asperden einen gesuchten Mann verhaftet. Am späten Sonntagabend um 23.30 Uhr überprüften Beamte auf der B 9 einen 36-Jährigen in einem in Dortmund zugelassenen Auto. Ein Abgleich der Personalien ergab, dass der Mann durch die Staatsanwaltschaft Dortmund mit einem Haftbefehl für Fahren ohne Fahrerlaubnis gesucht wurde. Der 36-Jährige hatte nun zwei Möglichkeiten: Entweder musste er eine Geldstrafe in Höhe von 660 Euro bezahlen – oder eine 44-tägige Haftstrafe verbüßen. Zudem hatte der Mann noch ein geringe Menge Marihuana und ein nicht zugelassenes Pfefferspray in der Hosentasche dabei. Die ihm drohende Haftstrafe konnte der Verurteilte abwenden, da er die fällige Summe bei der Bundespolizei einzahlte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde ihm die Weiterreise gestattet.