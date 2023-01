Prunksitzung 1. GGK Rot-Weiß Prinzenpaar kommt nach Hause

Die Last der ersten Bütt hatte Vereinspräsident Jörg Lang auf sich genommen. Als „Ne Knallkopp“ erzählte er von den kleinen Gehässigkeiten, die seinen Ehealltag prägten. Konnte man da etwa bei einigen verständliches Nicken sehen? Der diesjährige Träger des „Ordens für hervorragende Verdienste um den niederrheinischen Karneval“, Hans-Peter Kempkes, brillierte mit seiner gereimten Rückschau auf die Ereignisse des Vereins und seines karnevalistischen Werdegangs. Er wunderte sich immer noch über seine eben erfolgte Auszeichnung: „Dor stonn ek nau as enne uitgetekende Mann än froch min blos, wie komm ek dran.“ Greta Görtz verdiente sich mit ihrer Bütt „Mutti hat stets die Kontrolle“ die erste und einzige Rakete des Abends – so treffsicher schoss sie Pointenpfeile in Richtung ihrer Helikoptermutter: „Mutter tritt nicht einfach in ein Fettnäpfchen, die schwimmt in 50 Liter Frittenfett.“ David Steinert erinnerte als „Ne Schloopmötz“ an alles, was in der letzten Zeit so passiert war. Zum Beispiel Corona: „Die ersten husteten und zack – konnte man kein Klopapier mehr kaufen.“ Doch er hatte die Lösung: Rauhfasertapete in passende Größe geschnitten. Na ja. Die Geschwister „Lena und Niklas“ aus Alsdorf zeigten mit Rede, Gesang und Tanz, was sie unter Geschwisterliebe verstehen.