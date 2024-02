Sozialwohnungen am Nordring In Goch ist ein Projekt für den geförderten Wohnungsbau geplant

Goch · Die Stadt Goch will am Nordring sozialen Wohnungsbau fördern. Elf Sozialwohnungen sollen realisiert werden. Was geplant ist und was sonst noch Thema im Bauausschuss war.

23.02.2024 , 17:49 Uhr

Wo jetzt noch Wildwuchs herrscht, soll ein Mehrfamilienhaus gebaut werden. Elf öffentlich geförderte Wohnungen will der Investor anbieten. Foto: Anja Settnik

Von Anja Settnik