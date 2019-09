Gastronomie : Gaststätte „König am Markt“ in Goch vorerst geschlossen

Laue Spätsommerabende brachten dem König am Markt in Goch zuletzt keine Einnahmen mehr: Die Kneipe ist dicht. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Goch Selbst bei bestem Wetter blieben in jüngster Vergangenheit die Stühle vor der Gocher Gaststätte leer. Das soll so nicht bleiben.

Ein paar gute Spätsommerwochen sind am Wirt und seinen Gästen vorüber gegangen: Die Gaststätte König am Markt in Goch ist seit etwa drei Wochen geschlossen. Nach Informationen der Rheinischen Post hat ein vorläufiger Insolvenzverwalter die Geschäfte übernommen und den Betrieb der Kneipe erst einmal eingestellt. Klaus Völling, Sohn der Eigentümerin, bedauert sehr, den Gochern eine der wenigen Möglichkeiten, in der zentralen Innenstadt milde Abende im Freien zu genießen, derzeit nicht bieten zu können. Aber das soll so nicht auf Dauer bleiben.

„Es gibt keine Diskussion darüber, ob an dieser Stelle weiterhin Gastronomie stattfinden soll“, sagt er auf Anfrage der Rheinischen Post. Das sei eine ganz klare Sache. Nur könne er noch nicht sagen, wann das der Fall sein werde. Und auch nicht, mit wem als Wirt.

Verschiedene Betreiber haben sich an der Gaststätte im Laufe der Jahre versucht, mal mehr, mal weniger erfolgreich. Mal galt die Küche als gut, mal nicht so. Immer aber wurde die beste Lage gelobt, die auch Klaus Völling dazu bringt, optimistisch zu sein. „Es haben sich gleich, nachdem das ,König am Markt’ geschlossen wurde, Interessenten bei uns gemeldet. Ob davon einer in Frage kommt, weiß ich noch nicht. Erst einmal ist jetzt der Insolvenzverwalter am Zuge, es müssen vertragliche Dinge geklärt werden.“ Denn die Wirtschaft wurde vor vielen Jahren von einer Brauerei eingerichtet. Da hat der Bierverlag über die Nutzung der Gaststätte mitzureden.