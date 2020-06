Gaesdonck stellt sich der Geschichte : Schüler erforschen Biografien

Goch Die Ergebnisse wurden auf Tafeln gedruckt, die nun im Gymnasium Gaesdonck hängen. Sieben Schüler des Leistungskurses Religion hatten sich zuvor mit dem Leben zweier Kirchenmänner kritisch auseinander gesetzt.

„Uns war es wichtig, in den Texten niemanden vorzuverurteilen, sondern die Geschehnisse sachlich darzustellen. Gemeinsam haben wir wirklich jedes Wort diskutiert“, sagt Schüler Denis Schneiders. Zudem haben die Schüler Fußnoten auf die Tafeln gedruckt, so dass sich alle Aussagen wissenschaftlich belegen lassen. Die Schule wolle sich „kritisch und sachlich“ mit den Persönlichkeiten auseinandersetzen, erklärt Direktor Markus Oberdörster. In einer Zeit, in der Weltpolitik mit der Oberflächlichkeit von Twitter-Nachrichten gemacht werde, wolle man bewusst vermitteln, wie wichtig eine intensive Beschäftigung mit der Geschichte und den handelnden Personen ist.