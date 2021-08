Coronaimpfung : Gaesdonck organisiert Impfung ab 12 Jahren in Eigenregie

GOCH Das Angebot des Kreises, Schüler ab 16 Jahren in ihren Schulen zu impfen, kommt bei den Schulen gut an. Es werden Eltern und Schüler befragt, ob sie ein Impfangebot wahrnehmen würden.

(nik) Bislang haben sich Familien, die für ihre älteren Kinder eine Corona-Impfung wünschen, selbst um einen Impfort kümmern müssen. Das war entweder das Impfzentrum des Kreises Kleve in Kalkar, oder man sprach den eigenen Hausarzt an. Nicht alle niedergelassenen Ärzte engagieren sich entsprechend, insbesondere nicht alle Kinderärzte. Jetzt hat das NRW-Gesundheitsministerium auch aufsuchende Impfungen für Schüler der Sekundarstufe II zugelassen. Die Kreisverwaltung hat dies den Schulen mitgeteilt und angeboten, zu mobilen Impfungen in die Schulen zu kommen, die dabei mitmachen wollen. Alle Schulen mit Oberstufe in Goch wollen dabei sein. Der Standort Goch des Berufskollegs ebenso wie die beiden Gymnasien und die Gesamtschule Mittelkreis.