Generationswechsel Gabi Theissens Abschied vom Hospital

Näher dran als sie war wohl niemand am Gocher Krankenhaus. Ihr gesamtes Berufsleben hat Gabi Theissen im Wilhelm-Anton-Hospital verbracht, und erst recht spät machte sie den klangvollen Karrieresprung hin zur „Regionaldirektorin“. Nämlich damals, als das Gocher Hospital bereits zum Klinikverbund Karl Leisner gehörte und die Geschäftsführung der einzelnen Häuser in Kleve zusammengezogen wurde. Um dennoch vor Ort erfahrene Mitarbeiter mit Leitungsaufgaben zu betrauen, wurden Regionaldirektoren installiert. In Goch war das Gabi Theissen. Nun ist die 69-Jährige, die ihren Vertrag schon jahrelang verlängert hatte, von ihren Kollegen in den Ruhestand verabschiedet worden. Zugleich wurde eine Nachfolgerin begrüßt: Eva Kröll übernimmt die Position.