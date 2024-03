Schwerer Unfall beim Beladen Fußgänger wird in Goch durch hinabstürzende Kühlbox schwer verletzt

An der Steinstraße in Goch hat sich am Dienstag (19. März 2024) gegen 9.30 Uhr ein Unfall ereignet. Eine Sattelzugmaschine mit Auflieger war auf einem Parkstreifen an der Steinstraße in Fahrtrichtung Markt abgestellt, während der 62-jährige Fahrer aus Geldern beabsichtigte, mehrere leere Kühlboxen über die Hebebühne des Aufliegers aufzuladen.