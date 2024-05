Ball vorgestellt Neuer Bundesligafußball von Derbystar aus Goch kostet 159,99 Euro

In der abgelaufenen Spielzeit 2023/24 sind in der Bundesliga im Schnitt 3,2 Tore pro Partie erzielt worden. Überhaupt wurden seit der Saison 2018/19, als in der Bundesliga erstmals Derbystar als offizieller Spielball eingesetzt wurde, in allen Spielzeiten jeweils über 900 Tore geschossen, was einem Durchschnittswert von über drei Toren pro Spiel entspricht.