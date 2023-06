Gocher Sportartikelhersteller Warum Derbystar ein neues Rekordergebnis erzielen konnte

Es bleibt, wie es in den vergangenen Jahren war: In der Bundesliga und der 2. Liga wird weiterhin mit dem Fußball aus dem Hause Derbystar gespielt. Was sich gegenüber den vergangenen Jahren geändert hat, ist das wirtschaftliche Ergebnis, das die Gocher zuletzt eingefahren haben. Noch nie wurden so viele Fußbälle wie 2022 verkauft. Waren es 2021 noch 1,3 Millionen, stieg die Zahl um mehr als 36 Prozent auf 1,77 Millionen Bälle im vergangenen Jahr. „Es war das erfolgreichste Jahr in der Firmengeschichte“, sagt Joachim Böhmer (61), Derbystar-Geschäftsleitung (COO). Was den Umsatz betrifft, so legte der ebenfalls kräftig zu. Von 2019 stieg er auf 2022 von 18 Millionen auf 25,1 Millionen Euro. 2020 (14,1 Millionen Euro) und 2021 (17,1 Millionen) fiel das Ergebnis aufgrund der Pandemie erheblich schlechter aus. Nach den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres hält sich Böhmer mit euphorischen Prognosen zurück, sagt jedoch: „Es sieht nicht schlecht aus. Die Nachfrage ist ungebrochen groß.“ Der 61-Jährige ist mittlerweile seit 38 Jahren bei dem Gocher Unternehmen beschäftigt und in Nütterden zu Hause. Er kann die Situation am Markt bestens einschätzen. Derbystar hat als Ziel die Zwei-Millionen-Marke verkaufter Bälle ausgegeben.