Feuer in Goch Fünf Verletzte bei Wohnungsbrand

Laut Feuerwehr hatte sich in einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses gegen 3.30 Uhr eine Tischdeko an einer Kerze entzündet. Fünf Personen, darunter zwei Kinder, wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung durch den Rettungsdienst betreut und in umliegende Krankenhäuser verbracht.