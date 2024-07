Gymnasium Goch informiert Eltern Fremder wollte Sechstklässler „kleine Kaninchen zeigen“

Goch · In der letzten Woche vor den Ferien schickte das Gymnasium Goch ein Schreiben mit Tipps für einen sicheren Schulweg und Verhaltensregeln in Notfällen an alle Eltern und Schulen in Goch. Was war geschehen?

16.07.2024 , 11:33 Uhr

Hier soll am 1. Juli 2024 ein Autofahrer einen Sechstklässler angesprochen haben. Der Schüler reagierte richtig, fuhr davon und informiere seine Eltern. Die wiederum die Schule informierte. Foto: Ludwig Krause

Von Lene Burkhard