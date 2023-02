Foto-Fahndung in Goch Frau mit Rollator im Supermarkt bestohlen – Täter heben Tausende Euro ab

Schon im vergangenen Sommer ist eine Frau in Goch von Kriminellen um 2000 Euro bestohlen worden. Jetzt hat die Polizei Bilder von einem Täter veröffentlicht. Das Vorgehen kann einfach nur als dreist beschrieben werden: Eine Frau war am 28. Juni in einem Supermarkt an der Weezer Straße in Goch einkaufen und hatte ihre Handtasche am Rollator festgebunden. Unbekannte stahlen daraufhin das Portemonnaie samt EC-Karte aus der Handtasche.