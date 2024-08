Goch-Pfalzdorf Neues Buch über Gocher Kriegsgefangenen

Das Leben des Gerhard Giebels, der bei seiner Ankunft in Pfalzdorf erfahren musste, dass seine Mutter ein Jahr zuvor gestorben war, begann 1924 neu, als er Petronella Schouten heiratete, die während der Kriegsjahre auf seine Heimkehr gewartet hatte. Drei Kinder erblickten das Licht der Welt: Gerda, Anneliese und Gerd. Tochter Anneliese ist die Mutter von Franz Peters und lebt 95-jährig in Pfalzdorf, der zwei Jahre jüngere Gerd wohnt in Goch. Daheim arbeitete Giebels lange in einem Sägewerk, war Kellner, Zeitungsbote und Beitragssammler für die AOK. In den Jahren des Zweiten Weltkriegs war er als Montagearbeiter bei der Ruhrchemie in Oberhausen. Nach dem Krieg lieferte er in Pfalzdorf mit dem Fahrrad Lebensmittel auf Bestellung aus, ehe es ihm gelang, auf der Hevelingstraße als Kaufmann einen Lebensmittelladen zu eröffnen, den später Tochter Gerda mit ihrem Mann Peter Jansen weiter führte. Giebels, dem Vernehmen nach ein treuer Wähler der Zentrums-Partei, war auch politisch tätig und wurde 1952 in den Pfalzdorfer Gemeinderat gewählt. Er hatte sechs Enkelkinder, als er am 15. September 1966 im Alter von 71 Jahren starb.