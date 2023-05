Regenerative Energien Stromerzeugung auf der Wasseroberfläche

Wer die öffentlich zugänglichen Unterlagen liest, kann darauf kommen, dass es die Stadtwerke Goch sind, die ihren Weg, grünen Strom nicht nur zu liefern, sondern auch zu produzieren, weiter verfolgen. Zumal das Grundstück an der Bahn ein städtisches ist . . . Und in der Tat bestätigt Stadtwerke-Geschäftsführer Carlo Marks der Rheinischen Post, dass es sich genau so verhält. Wahrscheinlich werden beide Projekte, wenn sie denn genehmigt werden, gemeinsam mit den Stadtwerken Kleve entwickelt. Denn beide haben sich, wie berichtet, vor einiger Zeit zur Kooperation entschlossen. Große Investionen und Planungen werden dadurch leichter machbar. Man befinde sich noch in Abstimmungsgesprächen, so oder so seien die Stadtwerke Goch aber entschlossen, aktiv zu werden. „Wir wollen den Klimaschutz vorantreiben und zusammen dezentral und börsenunabhängig grünen Strom aus der Region erzeugen. Als regionale Versorger und gewachsene vertraute Partner der Menschen in der Region möchten wir in lokale, groß angelegte Projekte investieren und dabei möglichst mit heimischen Projektbeteiligten zusammenarbeiten“, erklärt Marks.