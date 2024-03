Ausstattung im Luxus-Kreuzfahrtschiff Wie eine Gocher Firma an der „Icon of the Seas“ mitbaute

Profile, Sockelleisten, Trittschall – das sind Produkte, die in den Ohren von Laien nicht allzu spannend klingen. Aber kaum ein Innenausbau kommt ohne sie aus. Das gilt für bescheidene Privatwohnungen ebenso wie für nobelste Gemächer. Wo immer ein Fußbodenbelag oder eine Wandpaneele zu befestigen ist, sind sie gefragt. Nur logisch also, dass auch im Kreuzfahrtschiff der Superlative solche Leisten und Profile verbaut sind. Geliefert hat sie die Firma Prinz aus Goch. Ihre Aluminium-Sockelleisten kamen unter anderem im Wellnessbereich der „Icon of the Seas“ zum Einsatz. Die bis zu 7600 Gäste des Giganten dürften sie bei jeder Fahrt sehen – wenn auch nicht unbedingt wahrnehmen.