Explosion bei Einsatz Gocher Feuerwehrleute für besonderen Mut ausgezeichnet

Zur Erinnerung: Damals war es in Goch zu einem Großbrand gekommen, in der Spitze waren bis zu 200 Kräfte im Einsatz. Als die Feuerwehr versuchte, den Brand im Logistikzentrum der „Keyzers Pflanzen- und Blumenwelt“ am Höster Weg zu löschen, kam es zu einer Explosion. Rauchgas hatte sich entzündet, barst in einem großen Feuerschwall aus der Lagerhalle. Die zwei Feuerwehrleute wurden schwer verletzt.