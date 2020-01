Feuerwehr-Einsatz : Gocher Feuerwehr rettet Katze von einem Baum

Ein Feuerwehrmann versuchte, Kater Tequila hoch im Baum in ein Körbchen zu locken. Doch Tequila sprang einfach in die Tiefe, zum Glück, ohne Schaden zu nehmen. Foto: Schulmann. Foto: Guido Schulmann (tv-niederrhein)

Goch Kater Tequila hat unverletzt einen Sprung vom Baum überstanden. Doch dann war er verschwunden.

Der Reihe nach: Kater Tequila und der Belgische Schäferhund Boo wohnen an der Georgiusstraße gegenüber. Am Montag kam es dort zu einem Aufeinandertreffen der tierischen Nachbarn. Nach einer kurzen Keilerei flüchtete Tequila mit einem beherzten Sprung auf einen Straßenbaum. Und da saß er dann und traute sich nicht mehr herunter – sehr zur Sorge seiner Halter.

Nach kurzer Zeit erreichte die Gocher Feuerwehr ein Notruf mit dem Klassiker: „Katze auf Baum“. Die Wehr rückte aus. Mit einer hydraulischen Leiter begab sich ein Feuerwehrmann in die Baumkrone. Doch der Kater wollte einfach nicht in den Korb gehen, trotz aller angebotenen Leckerchen. Nach fast 30 Minuten rettete sich Tequila dann quasi selbst, bevor ein Feuerwehrmann zupacken konnte: Er wagte den Sprung in die Tiefe und versteckte sich unter einem Auto.