Großeinsatz in Goch : Feuerwehr entdeckt illegal wohnende Familie in brennendem Haus

Foto: Guido Schulmann 9 Bilder Feuerwehr rettet illegal wohnenede Familie aus brennendem Haus in Goch

Dramatische Szenen am Dienstag in Goch: Die Einsatzkräfte entdecken während der Löscharbeiten eine Familie, die illegal in dem brennenden, eigentlich leer stehenden Haus lebte. Ein einjähriger Junge musste mit der Drehleiter gerettet werden.

Bei einem Brand in der Melatenstraße ist am Dienstag eine Familie in Lebensgefahr geraten. Es handelt sich um zwei Erwachsene und einen kleinen Jungen, die sich in den leerstehenden „Belgierhäuser“ illegal aufgehalten hatten, wie die Polizei auf Anfrage mitteilte. Die Familie wurde von der Feuerwehr aus dem brennenden Haus gerettet und anschließend vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Gegen 7 Uhr wurde die Gocher Feuerwehr alarmiert. Als die Einsatzkräfte am mittleren der Belgierhäuser eintrafen, stand der Keller des Hauses voll in Brand und die Kellerdecke bog sich bereits durch. Gleichzeitig nahmen die Feuerwehrleute laut Sprecher Torsten Matenaers aus dem dritten Obergeschoss einen Lichtschein wahr. Parallel machten sich die Einsatzkräfte an die Brandbekämpfung und an die Durchsuchung des Gebäudes. Im dritten Obergeschoss trafen die Retter tatsächlich auf eine Familie. „Es handelt sich um eine 1994 geborene Frau, einen 1983 geborenen Vater und ihren einjährigen Sohn. Alle sind ausländischer Herkunft. Die Familie hielt sich in dem Gebäude illegal auf und hatte dort eine Schlafstätte eingerichtet. Als die Kameraden über die Drehleiter in die Wohnung kamen, war der Vater gerade aufgestanden und Mutter und Sohn lagen noch im Bett“, sagte Matenaers.

Der einjährige Junge wurde per Drehleiter aus dem Gebäude geholt und seine Eltern über das Treppenhaus. Alle drei wurden anschließend wegen Verdacht auf Rauchvergiftung vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Der Brand konnte schließlich gelöscht werden.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt nun die Kriminalpolizei. Dabei geht es sowohl um die Brandursache als auch um die Frage, um wen es sich bei der dreiköpfigen Familie handelt und wieso sie sich in dem leer stehenden Häuserblock aufhielt.