17-Jähriger in Schule angegriffen : Festnahmen nach Überfall mit Schlagstöcken in Goch

Die Leni-Valk-Realschule am Morgen nach der Tat. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Goch Jugendliche haben in Goch einen 17-jährigen Deutschen schwer verprügelt. Am Donnerstag nahm die Polizei vier Tatverdächtige fest. Das Opfer gehörte zu einer Gruppe, die abends an einer Schule für ihren Hauptschulabschluss lernte.

Von Anja Settnik

Die Kriminalpolizei hat am Donnerstagvormittag in Kleve vier Verdächtige festgenommen. In einer Wohnung wurden eine 17-Jährige, ein 19-Jähriger und ein 21-Jähriger festgenommen. Zudem stellten die Beamten in der Wohnung als Tatwaffen einen Teleskop-Schlagstock und eine mit Gas betriebene Softairpistole sicher. Zeitgleich nahm die Polizei einen 22-Jährigen - ebenfalls in Kleve - fest.

Die Vernehmungen der Tatverdächtigen und die Ermittlungen der Polizei dauern an. Die Hintergründe des Überfalls sind bislang nicht geklärt. Die Kreispolizei Kleve hatte eine spezielle Ermittlungskommission für den Fall eingerichtet.

Das war passiert: Mitten im Unterricht stürmten am Mittwochabend drei Jugendliche in einen Klassenraum der Realschule in Goch, die in den Abendstunden von der Volkshochschule genutzt wird. Die elf jungen Leute zwischen 17 und 22 Jahren büffelten dort mit einem bereits pensionierten Lehrer (69), um demnächst ihren Hauptschulabschluss nachzuholen. Der Unterricht kam jedoch jäh zum Erliegen, als die Unbekannten, die mit Schlagstöcken bewaffnet waren, sich auf einen 17-Jährigen stürzten und auf diesen einschlugen. Der Jugendliche ging zu Boden, wurde weiter geschlagen und verletzt.

Nach Polizeiangaben von Donnerstag schlugen zwei Täter mit einer Stange und einem Schlagstock auf das Opfer ein. Ein dritter Täter verletzte den 17-Jährigen mit einer Softairpistole am Rücken. Die Unbekannten flüchteten, eine junge Frau, die vor der Tür zum Klassenzimmer gewartet hatte, schloss sich ihnen an. Das 17-jährige Opfer stellte später fest, dass aus seiner Jacke Geld und ein Handy gestohlen worden waren.

Pressesprecher Michael Ermers bestätigte unserer Redaktion auf Anfrage, dass es um keine Auseinandersetzung unter Migranten gehe. „Das Opfer ist ein Deutscher, über die Angreifer kann ich natürlich noch nichts sagen“, so Ermers.

Der niedergeprügelte Jugendliche war nach der Tat mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden, konnte das Hospital aber nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Sowohl er als auch die übrigen Schüler der Klasse und der Dozent wurden von einem Team des polizeilichen Opferschutzes betreut. Der Leiter der Verbandsvolkshochschule Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze, Theo Reintjes, zeigte sich erschüttert, konnte jedoch über die Tat und das weitere Geschehen nicht viel sagen. „Ich habe gleich am Morgen mit der Schulleitung der Realschule, mit der Stadtverwaltung und der Polizei gesprochen. Den Dozenten, der bei dem Überfall anwesend war, habe ich leider noch nicht erreicht.“ Offenbar wurden er und die Schüler aufgefordert, keine Mutmaßungen anzustellen. „Unsere Ermittlungen dauern an“, erklärte Ermers.

Ob der VHS-Kursus am Abend fortgesetzt werden kann, war am Vormittag noch unklar. Die Jugendlichen kommen viermal in der Woche zusammen, um bislang Verpasstes nachzuholen. „Das Studienjahr hat erst nach den Weihnachtsferien begonnen, die Schüler haben also erst wenige Abende zusammen gelernt“, erklärte Reintjes. Nach zwei Semestern können sie die Prüfung zum Erwerb des Hauptschulabschlusses ablegen.