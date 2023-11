Kinder-Weihnachtslieder Festliches Singen im Gocher Goli-Theater

Gemeinsam Singen macht vielen Menschen Spaß. Nicht nur in der Familie, im Chor oder beim „Rudelsingen“ in Stadien und großen Sälen. Anlässe zum miteinander Singen gibt es viele, Textsicherheit ist dabei zweitrangig, man kann die Verse ja ablesen. Und dass der richtige Ton getroffen wird, das lässt sich üben. Mitsingen ist auch in der vierten Folge der Reihe „GOLI macht clever“ (in Kooperation mit der Kulturbühne Goch) das Thema. Jeder kann bei dem Event im Gocher Kino dabei sein.