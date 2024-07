Feuerwehr Goch im Einsatz Feld an der B504 auf 7600 Quadratmetern in Flammen

Zu einem Flächenbrand an der Asperdener Straße (B504) ist es am Donnerstagnachmittag in Goch gekommen. Das Feuer war auf einem Getreidefeld ausgebrochen. Zunächst wurden die Löschgruppen Asperden und Kessel alarmiert. Als der Notruf bei der Leitstelle einging, war von einer brennenden Fläche mit einem Größe von rund 80 Quadratmeter gesprochen worden.