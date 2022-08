Integrationsfest in Goch : 15 Veranstaltungen, ein Ziel: Integration

Von links: Stephan Mann (Fachbereichsleiter Kultur), Monika Riße (Kultur und Integration), Frauke Aymans (Jugendpflegerin der Stadt), Bürgermeister Ulrich Knickrehm und Judith Boell (Fachbereichsleiterin Jugend, Schule, Sport und Sozialwesen). Foto: Jens Helmus

Goch Die Stadt Goch hat eine Veranstaltungsreihe geplant, die Integration thematisieren und fördern soll. 15 Termine sind bis Ende November vorgesehen – vom Comedyabend über Diskussionsrunden bis hin zu Kinderfesten und Konzerten.

Von Jens Helmus

Als Reaktion auf die Flüchtlingskrise wollte die Stadt Goch im Jahr 2020 eigentlich ein Integrationsfest ausrichten. Die Planungen waren schon weit fortgeschritten, da machte die Pandemie den Organisatoren einen Strich durch die Rechnung. Nun soll das Fest nachgeholt werden: Los geht’s am 31. August mit einer Comedynacht im Kastell.

Der Name „Integrationsfest“ mag ein wenig in die Irre führen – denn geplant haben die Stadtverwaltung und ihre Partner gleich eine ganze Reihe von Veranstaltungen, die Integration auf verschiedene Weisen thematisieren und voranbringen sollen. 15 Veranstaltungen sind es laut Ankündigung – letzter Termin ist der 25. November. „Integration ist eine gemeinschaftliche Aufgabe, die alle angeht“, sagt Stephan Mann, Leiter des Fachbereichs Kultur und Integration der Stadt Goch. Ziel sei es, das Thema an möglichst viele Menschen heranzutragen – die Veranstaltungen richten sich an alle, egal ob Einheimische oder Zugewanderte. So wird bei der Auftaktveranstaltung am 31. August ab 20 Uhr über die Comedy versucht, Besucher anzuregen, sich mit dem Thema Integration zu beschäftigen. Auftreten werden dort Abdelkarim, Ill-Young Kim, John Doyle und Aylin Lefkeli. Tickets für den Comedyabend im Kastell gibt es für 23,20 Euro bei der Kultourbühne.

Musikalisch und filmisch geht es am 3. September weiter: Im Museumsgarten spielt ab 19 Uhr die ukrainische Band „MYR“. Nach Sonnenuntergang wird unter freiem Himmel der Film „Wunderschön“ gezeigt, in dem es um fünf Frauen geht, die ihrem ständigen Optimierungswahn ein Ende setzen wollen. Tickets für die Open-Air-Veranstaltung gibt es für zehn Euro bei der Kultourbühne oder beim Golitheater.

Es folgt eine lange Reihe von Veranstaltungen, die noch gesondert angekündigt werden sollen. Ein erster Überblick: Am 10. September findet der „Social Beach“ als Teil des Integrationsfestes am Freizeitbad GochNess statt (wir berichteten). Am 11. September von 11 bis 17 Uhr folgt das internationale Kinderfest, ebenfalls in GochNess. In die Gocher Veranstaltungsreihe eingereiht ist auch der Integrationsgipfel des Kreises Kleve, der, veranstaltet vom Integrationszentrum des Kreises, am 20. September im Gocher Kastell stattfindet.

Am 25. September findet zum Start der bundesweiten interkulturellen Woche ein ökumenischer Gottesdienst in Goch statt, Ort und Zeit werden noch bekannt gegeben. Am 27. September stellt die Autorin Rita Mielke ab 20 Uhr im Goli ihr Buch „Als Humboldt lernte, Hawaiianisch zu sprechen“ vor. Der Eintritt kostet zehn Euro, Tickets gibt es bei Goli und Kultourbühne. Am 28. September von 14 bis 17 Uhr findet dann ein Begegnungs- und Spielenachmittag im Arnold-Janssen-Haus statt, gefolgt von einem Erzählnachmittag am 30. September von 14 bis 17 Uhr, ebenfalls im Arnold-Janssen-Haus. Das Thema des Nachmittages lautet „Frauen aus aller Welt gemeinsam in Goch“, in einem Workshop können Frauen mit Migrationshintergrund ihre Geschichte erzählen. Die beiden Veranstaltungen im Arnold-Janssen-Haus sind frei, um Anmeldung wird aber gebeten.

Auch im Oktober und November planen die Stadt Goch und ihre Partner einiges, um Integration zu fördern: Zwei Talkrunden soll es im Kastell geben, Schülerdiskussionen an Haupt- und Realschule, Aktionen im Rahmen der Jubiläumswoche der Stadtbücherei – und zum Abschluss des breit angelegten Gocher Integrationsfestes zwei Konzerte im Kastell, darunter Tom Gaebel und sein Orchester am 25. November (20 Uhr, Tickets ab 34,20 Euro bei der Kultourbühne).