Treffen in Goch Feierabendmarkt zum letzten Mal in diesem Sommer

Nachdem die August-Veranstaltung regenbedingt abgesagt werden musste, sind die Aussichten mit 28 Grad und 13 Stunden Sonnenschein vielversprechend. Wie gewohnt von 16 bis 20 Uhr können sich die Besucher auf ein Angebot rund um Wellness und Wohlbefinden, Fashion, Kreatives und Handgemachtes freuen. Caro´s Filzgedöns bietet handgemachte Filzfiguren an, bei Angie Fashion sind Kleidung, Schuhe und Accessoires für einen individuellen Style im Angebot. Heike Kadziela zeigt Genähtes, Gestricktes und Gehäkeltes. Kleider, Röcke, Hosen, Pullover, Blusen, Taschen und Schmuck hat Fetz Fashion dabei. Rund um das Thema Wellness geht es bei „Körperbalance“ von Andrea Janßen und Michaela Meinig, etwa mit Kosmetik ohne Tierversuche. Be Forever präsentiert Aloe-Vera-Produkte, Herbert Endemann bietet Gemüsepflanzen an und Corinna Ortmann zeigt „Happy Painting“. Kinder dürfen sich auf eine Hüpfburg freuen, es gibt Zuckerwatte, Slush-Eis und Popcorn. Die Einnahmen kommen dem Jugendzentrum Astra zugute. Der Werbering Goch lädt ab 18 Uhr zu seiner After-Work-Party ein; Cocktail und Wein werden wie Bier und andere Getränke im Angebot sein. Von der B&H Group gibt es Pizza aus dem umgebauten Seecontainer. Live-Musik sorgt für Laune.