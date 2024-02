Ehemaliger „Fun and Action“-Park Großbrand in Goch – Feuerwehr warnt Bevölkerung

Großeinsatz der Feuerwehr am Sonntagnachmittag in Goch: An der Ketteler Straße brennt es im Inneren einer Halle. Durch das Feuer kommt es zu einer starken Rauchentwicklung. „Daher haben wir eine Warnung über die Nina-App auslösen lassen“, heißt es von der Feuerwehr. Der Rauch zieht in Richtung Pfalzdorf und Bedburg-Hau ab. Die Feuerwehr bittet die Bevölkerung, Fenster und Türen geschlossen zu halten.