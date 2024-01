Hans-Peter Kempkes hält sie zusammen Ex-Tollitäten aus Goch nehmen neue Mitglieder in ihren Kreis auf

Goch · Hans-Peter Kempkes hält die ehemaligen Tollitäten in Goch zusammen. Wer einmal Prinz oder Prinzessin war, gehört der närrischen Familie für immer an. Nun wurden die nächsten Tollitäten in den Kreis aufgenommen.

31.01.2024 , 17:45 Uhr

Hans-Peter Kempkes (links), hier bei einer Verleihung im Jahr 2023, hält die Tollitäten in Goch zusammen. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Von Anja Settnik